Британия продлила лицензию еще двух дочерних компаний ЛУКОЙЛа в Болгарии

Британия продлила лицензию для еще двух болгарских дочерних компаний ЛУКОЙЛа

Власти Великобритании приняли решение о продлении действия генеральной лицензии еще для двух болгарских дочерних компаний российской корпорации «Лукойл». Информация об этом опубликована управлением по контролю за соблюдением финансовых санкций Великобритании, входящим в состав Министерства финансов страны.

Лицензия, разрешающая ведение операций с указанными компаниями до 14 февраля 2026 года, теперь распространяется на Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. 14 ноября аналогичные исключения были предоставлены компаниям Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

В связи с введенными 15 октября ограничениями в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, российское посольство в Великобритании выразило опасения, заявив, что подобные шаги со стороны Лондона могут привести к дестабилизации мировой энергетической ситуации.

17 ноября США сняли санкции с крупных проектов с участием ЛУКОЙЛа в Казахстане.

Ранее США разрешили продать зарубежные активы ЛУКОЙЛа.