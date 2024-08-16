«Нет справедливости»: мать замученной до смерти девушки — о возвращении убийцы с СВО

В деревню Кожемяки Брянской области из зоны специальной военной операции (СВО) вернулся Владимир Захаренок, который в 2020 году с особой жестокостью изнасиловал и убил 18-летнюю девушку. Мать погибшей Татьяна заявила «Газете.Ru», что боится за себя и других своих детей, поскольку не знает, что «у убийцы на уме».

«Слух идет, что он на воле. Нет справедливости — кто-то в могиле лежит уже четыре года, в сырой земле, а кто-то убил, изнасиловал — посадили на 22 года, вышел через четыре года. Где справедливость? Нет ее. Я боюсь за себя и своих близких, детей — мало ли, что у этого педофила, садиста, насильника, убийцы на уме. Всех возьмет и убьет. Я хочу, чтобы его посадили уже не на 22 года, а пожизненно. Я детей боюсь в школу пускать, боюсь за них», — сказала она.

Татьяна подчеркнула, что ей некуда уехать из деревни, а в полиции ей посоветовали «не бояться» Захаренка.

«Мне некуда ехать, я осталась одна. Я боюсь за детей. Не дай бог они в школу пойдут, и он их поймает. У меня еще один ребенок маленький, несовершеннолетний. Не дай бог он ее изнасилует. Он нас всех переубивает. Куда мне поехать, куда? Что мне делать? Я сама вся на нервах, меня всю трясет, как я это все узнала. Куда мне обратиться, никто мер не принимает. Я обращалась в полицию, им все равно, они на это не смотрят. Сказали: «Не бойтесь», — отметила она.

Жительница Кожемяк Ирина (имя изменено) подтвердила «Газете.Ru», что видела Захаренка в деревне.

«Да, я его видела, он шел по грибы с женой. Сейчас не знаю, дома он или нет», — заявила она.

Еще одна жительница Брянска Марина (имя изменено), которая четыре года назад привлекла внимание общественности к преступлению, в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что Захаренок приехал в деревню неделю назад навестить мать. По ее словам, жители деревни «в шоке», а ей пришлось продать дом своей матери как только она узнала о возвращении убийцы.

«Одна из жительниц позвонила и сказала, что это действительно так — он приезжал в деревню, навещал мать. Это было неделю назад. Он действительно был год назад завербован в СВО. Было ранение, лежал в госпитале. В деревне все в шоке. Я свою маму забрала, дом продали. Ведь месть была и нам — как только сел, у мамы сожгли сарай со всей живностью. Следствие установило, что поджог, но виновных не нашли. Это была мать Захаренка, но доказать ничего не смогли, от детектора она отказалась. Когда я узнала, что он на СВО, тут же выставила дом на продажу. Мама теперь живет со мной в Брянске», — добавила она.

12 августа Telegram-канал «Брянск и новости» сообщил, что «почепский садист» Владимир Захаренок, который жестоко изнасиловал 18-летнюю жительницу деревни Кожемяки, вернулся домой помилованным после участия в спецоперации.

Преступление произошло 22 ноября 2020 года, когда Захаренок отмечал свой день рождения. После застолья он заперся с жертвой и долго над ней издевался — мужчина изнасиловал девушку и вогнал в нее мелкие металлические предметы, а также часть металлической трубы. Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В конце 2021 года суд приговорил Захаренка к 22 годам колонии строгого режима. По данным канала «Брянск и новости», осужденный отбывал наказание в городской исправительной колонии №2, где работал в швейном цеху. Отмечается, что в 2023 году он ушел на СВО и, отслужив по контракту год, вернулся домой.

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