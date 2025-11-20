В РФ назвали «жадностью» жалобы Швеции на бремя поддержки Украины

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал недовольство Швеции несправедливостью бремени поддержки Украины. По его словам, европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги, а США перекладывают ответственность за помощь Киеву на Евросоюз. На этом фоне внутри объединения обострилась жадность.

«Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», — сыронизировал парламентарий.

Происходящее только усиливает развал отношений внутри ЕС, добавил он.

20 ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на Украину.

Она призвала Евросоюз изъять замороженные активы РФ, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

