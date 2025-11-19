Украину пообещали снабдить дальнобойным оружием

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина получит дальнобойные вооружения. Обещание Киеву было сделано им во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает издание «Известия».

«В течение последних нескольких месяцев мы активно сотрудничали с украинским правительством над реализацией проектов создания ракет большой дальности», — сообщил он.

По словам Мерца, Украина получит такие вооружения, и Берлин будет продолжать работать над этим «в ближайшие недели и месяцы». Когда и в каком виде Украина получит дальнобойные ракеты, он не уточнил. Тем не менее, Мерц допустил локализацию производства некоторых ракетных систем на Украине.

До этого военный эксперт Алексей Леонко заявил, что сейчас Украина не может наладить массовое производство даже собственных ракет. Он объяснил это эффективной работой российской разведки и точным ударами по заводам, на которых производятся украинские ракеты.

Ранее Украина впервые после разрешения Трампа ударила ракетами ATACMS по России.