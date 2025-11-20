Московский школьник напал на другого ученика с химической смесью

В Москве подросток госпитализирован с химическим ожогом после конфликта в школе

Ученик 8 класса бросил бутылку, наполненную средством для прочистки труб, в другого учащегося, из-за чего пострадавший ребенок был госпитализирован с химическим ожогом. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор школы №1392 Денис Бахарев.

«Подобные эксперименты несут угрозу для других людей и совершенно недопустимы. Виновный будет поставлен на внутришкольный учет, информацию передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы», – прокомментировал ситуацию Бахарев.

Глава школьной администрации сообщил, что от удара бутылка взорвалась, и капли смеси воды и химического средства попали на голову и шею подростка и вызвали покраснения.

«Была вызвана полиция и скорая помощь, пострадавший госпитализирован для обследования. В школу приглашены родители хулигана», – резюмировал директор.

17 ноября подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз. После уроков между двумя учениками возник конфликт, свидетелем которого стал отец одного из подростков. Родитель вступился за сына, когда обидчик собирался в него выстрелить из травматического пистолета. В итоге подросток передумал и выстрелил в отца своего однокашника. Пуля попала мужчине в глаз. Позже раненого доставили в клинику, где провели срочную операции.

Ранее подросток пострадал из-за случайного выстрела ракетницы в краснодарской школе.