Подросток пострадал из-за случайного выстрела ракетницы в краснодарской школе

В Краснодаре из-за случайного выстрела из пускового устройства пострадал школьник. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

В пятницу, 14 ноября, ученик школы №102 принес в класс устройство ПУ-3 с заряженным шумовым патроном, которое заказал на маркетплейсе. Подросток показывал ракетницу одноклассникам и передал ее одному из мальчиков, который случайно выстрелил из нее.

«Спусковое устройство сработало об пол, напугав мальчика, в результате чего ребенок ударился об угол шкафчика для одежды. Ученик оперативно на скорой был доставлен в ДККБ №1 с легкими травмами, не угрожающими жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Подростку назначили амбулаторное лечение. Прокуратура края начала проверку по факту ЧП. Во всех школах города проведут разъяснительные беседы о мерах безопасности при выборе и использовании подобных устройств.

Ранее в США 6-летний школьник несколько раз выстрелил в учительницу.