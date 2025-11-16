На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток пострадал из-за случайного выстрела ракетницы в краснодарской школе

В Краснодаре подросток получил травму из-за выстрела ракетницы в школе
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре из-за случайного выстрела из пускового устройства пострадал школьник. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

В пятницу, 14 ноября, ученик школы №102 принес в класс устройство ПУ-3 с заряженным шумовым патроном, которое заказал на маркетплейсе. Подросток показывал ракетницу одноклассникам и передал ее одному из мальчиков, который случайно выстрелил из нее.

«Спусковое устройство сработало об пол, напугав мальчика, в результате чего ребенок ударился об угол шкафчика для одежды. Ученик оперативно на скорой был доставлен в ДККБ №1 с легкими травмами, не угрожающими жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Подростку назначили амбулаторное лечение. Прокуратура края начала проверку по факту ЧП. Во всех школах города проведут разъяснительные беседы о мерах безопасности при выборе и использовании подобных устройств.

Ранее в США 6-летний школьник несколько раз выстрелил в учительницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами