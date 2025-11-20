Россиянам назвали простой способ замедлить старение

Одним из наиболее простых способов замедлить процесс старения организма является качественный сон, отсутствие которого негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

«Есть исследования, которые показывают, что происходит, если человек недосыпает или поверхностно спит. А это не одно и то же. Можно спать меньше, но качественно, это видно по глубокой фазе сна, которая в сумме должна занимать желательно 2 часа за ночь», — объяснил профессор.

Москалев рассказал, что эту фазу можно отслеживать, используя умные часы или фитнес-браслеты. Профессор добавил, что именно в ночное время организм восстанавливается, омолаживается и «чинит» себя на уровне клеток. Именно в глубокую фазу сна происходит выработка гормона роста, а также других гормонов, отвечающих за регенерацию.

По словам специалиста, со временем регулярный недосып или поверхностный сон ускоряют износ всего организма.

До этого опрос о качестве сна, проведенный телемедицинской компанией «Доктис», показал, что каждый третий россиянин страдает от бессонницы почти каждую ночь. При этом 78% респондентов игнорируют эту проблему, не прибегая к помощи врачей или лекарств.

Ранее были названы главные причины ускоренного старения организма.