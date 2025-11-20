На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали простой способ замедлить старение

Профессор Москалев: замедлить старение можно с помощью качественного сна
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Одним из наиболее простых способов замедлить процесс старения организма является качественный сон, отсутствие которого негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

«Есть исследования, которые показывают, что происходит, если человек недосыпает или поверхностно спит. А это не одно и то же. Можно спать меньше, но качественно, это видно по глубокой фазе сна, которая в сумме должна занимать желательно 2 часа за ночь», — объяснил профессор.

Москалев рассказал, что эту фазу можно отслеживать, используя умные часы или фитнес-браслеты. Профессор добавил, что именно в ночное время организм восстанавливается, омолаживается и «чинит» себя на уровне клеток. Именно в глубокую фазу сна происходит выработка гормона роста, а также других гормонов, отвечающих за регенерацию.

По словам специалиста, со временем регулярный недосып или поверхностный сон ускоряют износ всего организма.

До этого опрос о качестве сна, проведенный телемедицинской компанией «Доктис», показал, что каждый третий россиянин страдает от бессонницы почти каждую ночь. При этом 78% респондентов игнорируют эту проблему, не прибегая к помощи врачей или лекарств.

Ранее были названы главные причины ускоренного старения организма.

