78% россиян с бессонницей не лечат расстройство, показал опрос

Каждый третий россиянин страдает от бессонницы почти каждую ночь, при этом 78% игнорируют проблему, не прибегая к помощи врачей и лекарств. Такие данные показал опрос о качестве сна в стране, проведенный телемедицинской компанией «Доктис».

Четверть респондентов сообщили о том, что утратили интерес к жизни из-за бессонницы, у каждого пятого участились конфликты с близкими. Большинство опрошенных (78%) совершают самостоятельные попытки «перетерпеть» расстройство сна или наладить образ жизни, не прибегая к медикаментам и врачам.

Каждый десятый опрошенный заявил, что принимает специальные препараты без консультации с врачом, еще 6% получают назначения от специалистов. При этом среди отказавшихся от профессиональной помощи эмоциональное выгорание и раздражительность встречаются вдвое чаще, чем у тех, кто прибегал к помощи специалистов.

В числе главных причин бессонницы россияне называют не только рабочий стресс и тревожные мысли – на эти факторы указали 30% опрошенных. 10% признались, что не могут заснуть без длительного «скроллинга» соцсетей, еще 10% ссылаются на физический дискомфорт, болезни и шум.

Большинство (43%) респондентов признали, что им «просто не удается уснуть» без объяснения причин. Такие результаты организаторы опроса считают тревожным симптомом игнорирования проблемы.

Также сообщается, что нехватка сна приводит к изменению повседневных привычек: 10% опрошенных стали чаще употреблять кофе или энергетики, 7% из-за усталости бросили спорт и увлечения, а четверть респондентов прямо заявили о выгорании.

