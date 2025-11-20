На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные причины ускоренного старения организма

Ученый Москалев: ускорению старения способствует высокий сахар в крови
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Высокий уровень сахара в крови и скрытое воспаление способствуют быстрому старению организма. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

«Угроза развития какого-то хронического заболевания возникает, если уровень высокочувствительного С-реактивного белка выше 2. Он говорит о воспалительном типе старения», — объяснил специалист.

По его словам, повышенный уровень этого показателя в будущем может стать причиной проблем со здоровьем сердца и сосудов. Эксперт уточнил, что оптимальным является значение ниже 0,5.

Другим значимым маркером является гликированный гемоглобин, который указывает на преддиабетное состояние. Москалев объяснил, что этот тип старения связан с взаимодействием глюкозы в крови. По его словам, под воздействием сахара белковый каркас тела становится более жестким, и этот процесс оказывается необратимым.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого объяснила, что овощи и фрукты с содержанием полифенолы помогут замедлить старение мозга и улучшить его функциональность. Она добавила, что в рацион также важно добавить полезные жиры.

Ранее россиянам назвали продукт, который замедляет старение.

