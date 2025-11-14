На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Называющий себя Иисусом мужчина облил женщину бензином и поджег

People: американец заживо сжег женщину и был задержан ее соседом
true
true
true
close
Police Department

В США мужчина с криминальным прошлым облил бензином и поджег женщину. Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление полиции.

Житель штата Теннесси, 39-летний Кристофер Медула, признался, что заживо сжег 58-летнюю Анжелу Паласио. Женщина получила ожоги почти 100% тела, была экстренно доставлена в больницу на вертолете, но врачи оказались бессильны. Перед своим уходом она успела сказать полицейским: «Это сделал Крис».

Сосед жертвы Стив Эллис рассказал, что видел, как Паласио пытается выбраться из своего фургона после того, как Медула поджег ее и заблокировал дверь. Затем злоумышленник попытался скрыться, но Эллис догнал его и держал под дулом пистолета до приезда полиции.

В ожидании полицейских Медула повторял фразы: «Я должен был это сделать», «Она отравляла мир», «Она дьявол» и «Я Иисус». Сообщается, что мужчина уже имеет судимости за нападения, домашнее насилие и «безрассудное создание опасности». Его криминальная история тянется с 2005 года.

Ранее в Улан-Удэ женщина подожгла волосы незнакомой девушке в ночном клубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами