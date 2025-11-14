Называющий себя Иисусом мужчина облил женщину бензином и поджег

В США мужчина с криминальным прошлым облил бензином и поджег женщину. Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление полиции.

Житель штата Теннесси, 39-летний Кристофер Медула, признался, что заживо сжег 58-летнюю Анжелу Паласио. Женщина получила ожоги почти 100% тела, была экстренно доставлена в больницу на вертолете, но врачи оказались бессильны. Перед своим уходом она успела сказать полицейским: «Это сделал Крис».

Сосед жертвы Стив Эллис рассказал, что видел, как Паласио пытается выбраться из своего фургона после того, как Медула поджег ее и заблокировал дверь. Затем злоумышленник попытался скрыться, но Эллис догнал его и держал под дулом пистолета до приезда полиции.

В ожидании полицейских Медула повторял фразы: «Я должен был это сделать», «Она отравляла мир», «Она дьявол» и «Я Иисус». Сообщается, что мужчина уже имеет судимости за нападения, домашнее насилие и «безрассудное создание опасности». Его криминальная история тянется с 2005 года.

