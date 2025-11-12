В Улан-Удэ женщина подожгла волосы незнакомой девушке в ночном клубе

Жительница Бурятии подожгла незнакомку в ночном клубе и попала на видео

В Улан-Удэ женщина подожгла волосы посетительнице ночного клуба. Видео из заведения публикует Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в одном из ночных клубов города. Среди посетителей была женщина 1979 года рождения, которая в разгар вечеринки подошла сзади к танцующей девушке и подпалила зажигалкой ее волосы.

Пламя помогли потушить очевидцы, а поджигательница спешно покинула место происшествия. Тем не менее ее оперативно задержали и допросили.

Пироманка заявила, что подожгла незнакомку случайно, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения и «играла с зажигалкой». Однако, судя по записи с камеры видео наблюдения, гостья клуба сделала это намеренно.

В результате инцидента жертва лишилась волос, а ее обидчица до сих пор остается на свободе.

