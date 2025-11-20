Суд огласит приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии 21 ноября

Ленинский районный суд 21 ноября огласит приговор бывшему исполняющему обязанности вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«Оглашение приговора [назначено на] 21 ноября», — сказала собеседница агентства.

Марзаев проходит по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой компании более 37 млн рублей. Эти деньги, как утверждается, предназначались за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, обеспечение своевременной оплаты и общее покровительство. Свою вину Марзаев не признает.

Гособвинение предложило назначить Марзаеву 14 лет строгого режима, а также взыскать штраф, превышающий сумму взятки в десять раз — более 560 млн рублей. Кроме того, чиновнику хотят запретить занимать должности в органах власти на 13 лет и конфисковать в доход государства полученные 37 млн рублей, а также принадлежащие ему земельный участок и два жилых дома.

