Белгородского военного осудили за взятки

Курский военный суд приговорил белгородского офицера к 7 годам колонии за взятки

Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов региона.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

«Осужден начальник физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области за совершение семи преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный получал взятки от других военнослужащих, с обвиняемого взыскали 598 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Недавно в Уфе суд вынес приговор в отношении бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Вместе с подельником он получил взятку в размере 140 млн рублей.

До этого Белгородский суд осудил студента на полтора года лишения свободы в колонии общего режима за призывы к насилию в отношении военнослужащих и правоохранителей. Приговор был смягчен из-за состояния здоровья обвиняемого.

Ранее суд оставил в СИЗО профессора Сеченовского университета по делу о взятке.