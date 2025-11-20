На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме высказались о плане аренды Донбасса Россией

Депутат Кирьянов назвал неприемлемым план передачи Донбасса России за деньги
Илья Питалев/РИА Новости

Любые предложения о передаче Донбасса России в обмен на денежную компенсацию категорически неприемлемы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью «Ленте.ру».

«Конечно, приемлемость такого плана для России нулевая, и даже обсуждать всерьез какие-то такие странные решения было бы неправильно», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что идея передачи Донбасса России за деньги могла родиться только в сознании бизнесмена, каким до сих пор, по мнению Кирьянова, и является президент США Дональд Трамп.

«Он [Трамп], видимо, не очень понимает, что государства ведут себя совсем не так, как бизнесмены на переговорах», — подчеркнул зампред комитета.

20 ноября газета The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность включения в свой мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе схему «деньги за землю», предполагающую передачу региона России. Согласно информации британского издания, Россия должна будет выплачивать Киеву арендную плату за контроль над территорией Донбасса.

Ранее мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины.

