Мужчины похитили девушку, и, изнасиловав втроем, бросили в глуши

Несовершеннолетняя девушка из Ирландии подверглась насилию во время прогулки. Об этом сообщает Sunday World.

По версии следствия, девушка поехала в Дублин к друзьям, после встречи она зашла в интернет-кафе. Там к ней обратился мальчик и сказал, что на улице ее ждут трое молодых людей, которые хотят пригласить ее на прогулку.

Пострадавшая долго отказывалась, но в итоге согласилась. В результате молодые люди завезли ее в глушь, где стали приставать. Девушка заявила, что она хотела только прокатиться, но ее не послушали и изнасиловали в машине. При этом двери были заблокированы, выйти самостоятельно она не могла.

Затем компания сказала, что позже ее до города довезут другие люди. Вскоре подъехала другая машина с мужчинами, двое из которых изнасиловали ее и оставили в глуши.

Преступников задержали. Суд приговорил их к срокам от девяти до десяти лет лишения свободы. Двое фигурантов пытались оспорить вердикт, но наказание осталось без изменения.

