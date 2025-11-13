На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчины похитили девушку, и, изнасиловав втроем, бросили в глуши

В Ирландии девушка пошла за мальчиком и подверглась групповому изнасилованию
true
true
true
close
Freepik

Несовершеннолетняя девушка из Ирландии подверглась насилию во время прогулки. Об этом сообщает Sunday World.

По версии следствия, девушка поехала в Дублин к друзьям, после встречи она зашла в интернет-кафе. Там к ней обратился мальчик и сказал, что на улице ее ждут трое молодых людей, которые хотят пригласить ее на прогулку.

Пострадавшая долго отказывалась, но в итоге согласилась. В результате молодые люди завезли ее в глушь, где стали приставать. Девушка заявила, что она хотела только прокатиться, но ее не послушали и изнасиловали в машине. При этом двери были заблокированы, выйти самостоятельно она не могла.

Затем компания сказала, что позже ее до города довезут другие люди. Вскоре подъехала другая машина с мужчинами, двое из которых изнасиловали ее и оставили в глуши.

Преступников задержали. Суд приговорил их к срокам от девяти до десяти лет лишения свободы. Двое фигурантов пытались оспорить вердикт, но наказание осталось без изменения.

Ранее в Индии пьяный мужчина надругался над маленькой дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами