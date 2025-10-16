На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь человек похитили школьницу, изнасиловали ее и попали под суд

В Индии спустя 22 года осудили семь человек, изнасиловавших школьницу
Freepik

В Индии суд вынес приговор семи мужчинам, которых обвиняли в похищении школьницы. Об этом сообщает The times of India.

Инцидент произошел в 2002 году, но приговор вынесли только сейчас, так как в процессе возникало много споров. По версии следствия, девушка находилась недалеко от поля, когда мужчины похитили ее, пострадавшую нашли только спустя два месяца.

Школьница дала показания, но их не стали принимать, добиться каких-либо действий семье удалось только через суд. Позже правоохранители сфабриковали доказательства против двоих мужчин.

Среди обвиняемых был политик, якобы в здании которого девушку удерживали, однако в дело против него было прекращено.

В результате накануне семерых фигурантов приговорили к 20 годам тюремного заключения. Помимо этого, они выплатят штрафы. В суде также официально оправдали мужчин, против которых были сфабрикованы доказательства.

Прокуроры планируют запросить у правительства разрешение на возобновление дела политика.

Ранее курганец изнасиловал трех детей сожительницы и пошел под суд.

