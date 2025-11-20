В России создадут реестр доверенных турагрегаторов

Реестр доверенных туристических агрегаторов будет запущен в России с 2026 года для повышения безопасности на рынке онлайн-бронирований. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Инициатива реализуется Роскачеством совместно с Минэкономразвития и Росаккредитацией. Специалисты уже разработали методику оценки, которая включает 26 показателей. Они охватывают три ключевых направления: безопасность услуг, открытость информации и базовую кибербезопасность.

«Турагрегатор, не подключенный к нашему реестру, не будет иметь доступа к проверенным данным, не сможет предоставить их потребителю, а значит не сможет принять полноценное участие в системе оценки», — подчеркнул руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

Необходимость создания реестра связана со стремительным ростом рынка внутреннего туризма. По данным Роскачества, половина всех бронирований туристического жилья в России осуществляется через агрегаторы, а общий объем этого рынка достигает 440 млрд рублей.

Летом управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова рассказала. что фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные «акции» и поддельные договоры — основные схемы мошенничества, которые используются при продаже путевок.

