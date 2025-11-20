На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вологодской области пенсионер приставал к девочкам в парке и просил об услуге

В Никольске пенсионера арестовали за приставания к девочкам в парке
true
true
true
close
Pixabay

В Никольске суд избрал меру пресечения пенсионеру, которого подозревают в домогательствах в отношении девочек. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в местном парке. По версии следствия, 76-летний мужчина встретил там трех девочек, их возраст не уточняется. Местный житель стал разговаривать с детьми, и в какой-то момент попросил об услуге сексуального характера.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта уже допросили.

Предполагается, что, находясь на свободе, мужчина может уехать за пределы региона, таким образом скрывшись от следствия. Руководствуясь этим, суд отправил мужчину под арест, где он пробудет до 16 января следующего года.

До этого в Петербурге мужчину задержали за домогательства в отношении 13-летней девочки в метро. Подсобный рабочий одного из маркетплейсов приставал к ребенку и вскоре был задержан.

Ранее пенсионер приставал к ребенку на круизном лайнере и хватал его за половой орган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами