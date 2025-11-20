В Вологодской области пенсионер приставал к девочкам в парке и просил об услуге

В Никольске пенсионера арестовали за приставания к девочкам в парке

В Никольске суд избрал меру пресечения пенсионеру, которого подозревают в домогательствах в отношении девочек. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в местном парке. По версии следствия, 76-летний мужчина встретил там трех девочек, их возраст не уточняется. Местный житель стал разговаривать с детьми, и в какой-то момент попросил об услуге сексуального характера.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта уже допросили.

Предполагается, что, находясь на свободе, мужчина может уехать за пределы региона, таким образом скрывшись от следствия. Руководствуясь этим, суд отправил мужчину под арест, где он пробудет до 16 января следующего года.

До этого в Петербурге мужчину задержали за домогательства в отношении 13-летней девочки в метро. Подсобный рабочий одного из маркетплейсов приставал к ребенку и вскоре был задержан.

Ранее пенсионер приставал к ребенку на круизном лайнере и хватал его за половой орган.