В Петербурге подсобный рабочий приставал к девочке в метро

В Петербурге мужчину задержали за приставания к ребенку в метро
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчину подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетней в метро. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в вагоне метро. По версии правоохранителей, на участке от станции метро «Маяковская» до «Площади Александра Невского» он приставал к 13-летней девочке.

После поездки вместе со взрослыми ребенок обратился в полицию. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого.

«Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов, проживающий в Московском районе», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас специалисты проводят следственные мероприятия.

До этого в Москве девушка обвинила другого пассажира в приставаниях. Однако пока она искала сотрудников полиции, мужчина скрылся.

Ранее в Твери мужчина зашел за девочкой в автобус и приставал к ней.

