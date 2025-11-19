Пенсионер приставал к ребенку на круизном лайнере и хватал его за половой орган

Мужчина из Малайзии приставал к детям во время путешествия на круизном лайнере. Об этом сообщает People.
По данным издания, судно компании Royal Caribbean находилось в водах США. 67-летний Лэй Онг, находившийся на борту, подошел к мальчикам в возрасте семи и девяти лет. Он спросил, мальчики они или девочки, и, получив ответ, якобы захотел проверить.
Мужчина схватил младшего за половой орган. Помимо этого, он дотронулся до лица и подбородка ребенка.
Пострадавший рассказала обо всем матери, она обратилась к охране корабля. Сам Онг на допросе утверждал, что якобы просто играл с мальчиком и трогал живот, не опускаясь ниже.
Несмотря на эти показания, спустя несколько дней ему предъявили обвинения.
«После двухдневного судебного разбирательства присяжные в конечном итоге признали Онга виновным по этому обвинению», – сообщается в публикации.
Мужчине должны вынести приговор в январе следующего года.
