Россиянам назвали продукт, который замедляет старение

Гранаты являются источником питательных веществ, необходимых организму в осенний сезон. Они обладают антиоксидантными свойствами, способствуют укреплению иммунитета и поддерживают здоровье сосудов. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

Специалист отметила, что содержащиеся в гранатовом соке вещества защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск возникновения хронических заболеваний. Помимо этого, гранат богат витамином С, который поддерживает иммунитет и здоровье сосудов.

«Для женщин нужно еще знать, что гранаты нужно включать в рацион для того, чтобы вырабатывался коллаген. В плодах присутствует калий для сердечно-сосудистой системы, медь, которая участвует в образовании коллагена и усвоении железа, и марганец, важный для здоровья костей и обмена веществ», — рассказала эксперт.

По ее словам, для получения наибольшей пользы в день достаточно употреблять один гранат среднего размера или выпивать от 150 до 200 мл свежевыжатого сока. Однако Панова предупредила, что в соке граната содержатся натуральные сахара, поэтому его не рекомендуется пить тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Таким пациентам стоит отдавать предпочтение цельным зернышкам с клетчаткой, замедляющей усвоение сахаров, добавила диетолог.

Тем, кто страдает гастритом или язвенной болезнью желудка, также важно воздержаться от употребления гранатового сока. Этот напиток может повышать кислотность и раздражать слизистую оболочку.

При выборе граната в магазине необходимо оценивать внешний вид его кожуры, которая должна быть плотной, упругой, одеревеневшей и обладать равномерным цветом.

«Нужно также обратить внимание красивую корону граната. Она должна быть сухой, раскрывшейся и окрашенной в тот же цвет, что и сам плод. Плюс, когда вы берете сам гранат в руки, спелый всегда будет тяжелее, чем незрелый. Можно взять два плода одинакового размера, сравнить их, и брать именно тот, который тяжелее. Можно еще постучать по гранату, спелый гранат издает такой характерный звенящий звук», — посоветовала эксперт.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что гранатовый сок хорош как дополнительный источник железа, но не как основной. По ее словам, в 200 мл напитка содержится лишь 3–5% суточной нормы этого минерала.

