Блогер назвал способ борьбы с алкоголизмом в России

Блогер Васильев: бороться с алкоголизмом нужно с помощью «мягкой силы»
Shutterstock

Эффективно снизить потребление алкоголя в России получится благодаря применению «мягкой силы». Об этом в эфире радио Sputnik заявил блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

По мнению блогера, успешно бороться с алкогольной зависимостью удастся только с помощью запрета пропаганды.

«Пусть даже бутылки остаются такими, какие они есть, но пусть они будут скрыты в магазинах, как сигареты», — сказал он.

Помимо этого, Васильев предложил не устраивать распродажи и акции на всю алкогольную продукцию.

Врач‑нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров до этого предупредил, что первые признаки развития алкоголизма может быть трудно заметить, потому что спиртное может восприниматься как часть культурных традиций или способ избавления от стресса. По его словам, сигналы зависимости могут оставаться незаметными до того, как человек не утратит контроль.

Ранее врач назвал самые губительные привычки, разрушающие печень.

