Врач назвал самые губительные привычки, разрушающие печень

Неправильные пищевые привычки разрушают печень, провоцируя серьезные заболевания. Среди наиболее вредных продуктов выделяют не только алкоголь – также навредить этому органу могут избыток железа, фруктоза из продуктов без сахара и различные многие БАДы, которые часто позиционируются как средства для очистки печени, рассказал RT гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Алкоголь остается на первом месте по уровню вреда, наносимого печени. По словам врача, многие недооценивают этот фактор, не сознавая, сколько спирта содержится в том или ином напитке. Для мужчин обычной нормальной дозой считается 30-40 мл этанола, для женщин – 25-30 мл. Высчитать количество спирта в напитке можно, если объем выпитого умножить на процентное содержание алкоголя.

На втором месте по опасности для печени – фруктоза, содержащаяся в продуктах без сахара.

«Фруктоза не претерпевает каких-то превращений в организме и в печени, сразу превращается в жир, и поэтому чем больше мы съедаем фруктозы, тем больше это способствует ожирению печени», — объяснил гепатолог.

Кроме того, многие БАДы, которые продают якобы для очистки печени, а также травы – например, зверобой, могут нанести серьезный вред, добавил Вялов. Также, по его словам, на здоровье печени сказывается состояние кишечника, так как его микрофлора выделяет разные вещества, которые могут либо поддерживать печень, либо медленно «убивать». Обращать внимание здесь важно на вздутие и на то, как организм переносит растительную пищу, пояснил специалист.

Проблемой заболеваний печени является длительное отсутствие каких-либо симптомов, поэтому важно регулярно проверять здоровье, делать УЗИ, а также проходить эластографию — исследование на определение процента жира в органе. При обнаружении каких-то заболеваний в большинстве случаев они поддаются лечению – вероятность выздоровления в течение полугодовой терапии составляет 50-100%.

«То есть в пределах года можем полностью восстановить состояние печени, если не перешли точку невозврата», — заключил врач.

До этого эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов рассказал «Газете.Ru», что язык одним из первых может сообщить о проблемах с желудком, сердцем и даже печенью. Так, если налет на нем становится плотным, приобретает желтоватый оттенок и плохо счищается, то это может быть сигналом о проблемах с ЖКТ, гастрите, а темный, почти черный язык — серьезный повод проверить печень и желчевыводящие пути.

