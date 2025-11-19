В Твери мужчина зашел за девочкой в автобус и приставал к ней

В Твери пожилой мужчина приставал к девочке в автобусе

В Твери полицейские выясняют обстоятельства инцидента с ребенком в автобусе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала мать, двенадцатилетняя девочка зашла в общественный транспорт, после нее зашла пожилая пара. Мужчина стал задавать вопросы девочке, в этот момент непристойно касаясь ее груди.

Школьница была в шоке, но в какой-то момент стала снимать. Заметив это, пассажир спрятался в толпе.

«Рядом находились другие пассажиры, которые видели противоправные действия мужчины, но никак не отреагировали», – рассказала женщина.

Девочка вышла на следующей остановке. Семья обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Специалисты изучают записи с камер наблюдения в общественном транспорте.

До этого в Петербурге заметили иностранца, который приставал к ребенку в автобусе. Мигранта задержали.

Ранее неизвестный домогался девушки-подростка и ограбил ее в Петербурге.