В общепите Подмосковья с 1 марта ограничат продажу алкоголя

В Подмосковном общепите во дворах с 1 марта алкоголь будут продавать два часа

Московская областная дума приняла закон об ограничении времени продажи алкоголя в общепите во дворах многоквартирных домов до двух часов в день. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во двор МКД, будет разрешена с 13 до 15 дня. В остальное время реализация спиртного будет запрещена. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Брынцалов подчеркнул, что эта инициатива является продолжением выработанной стратегии по ограничению продажи алкоголя. Он отметил, что торговля спиртным во дворах вызывает серьезное беспокойство у жителей, о чем они неоднократно сообщали депутатам фракции «Единая Россия» во время приемов.

Спикер парламента напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье действует запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов. Теперь получить лицензию на розничную торговлю спиртным могут лишь те магазины, чей вход расположен со стороны улицы и находится не более чем в 30 метрах от края дороги. При этом уже работающие точки смогут продолжать деятельность до окончания срока их нынешней лицензии.

19 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил «Газете.Ru», что потребление алкоголя в России упало до минимума с 1998 года, 7,74 литра на человека, из-за решений по контролю за производством и оборотом спиртосодержащей продукции. По его словам, этот опыт планируется распространить и на табачную продукцию.

Ранее в России более чем на 100% выросли продажи южнокорейского соджу.