На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России более чем на 100% выросли продажи южнокорейского соджу

«Ъ»: продажи южнокорейского напитка соджу в России выросли за 9 месяц на 105,6%
true
true
true
close
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

Продажи традиционного корейского алкогольного напитка соджу за девять месяцев 2025 года выросли на 105,6%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга A.List.

Лидером по продажам среди производителей стали «Объединенные пензенские водочные заводы» — продажи соджу под маркой «Джантуган» увеличились на 495,1% год к году и достигли 241 тыс. дал.

Калужский ликероводочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» увеличил продажи бренда Stun на 46,4%, до 134 тыс. дал. Алкогольная сибирская группа (АСГ) — 125 тыс. дал марки Sibsa, что на 303,2% больше год к году.

По данным аналитической компании «Нильсен», интерес россиян к соджу растет быстрее, чем к другим видам алкоголя. За январь–август текущего года продажи напитка в натуральном выражении увеличились на 76,4%, при этом в денежном снизились на 2,7%. Для сравнения: вся категория слабоалкогольных напитков выросла на 1,7% в объеме и на 14,2% в денежном выражении.

Что это за напиток, откуда он появился и почему его сегодня заказывают не только в Сеуле, но и в Нью-Йорке или Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российских магазинах появилось северокорейское пиво.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами