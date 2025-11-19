В России более чем на 100% выросли продажи южнокорейского соджу

Продажи традиционного корейского алкогольного напитка соджу за девять месяцев 2025 года выросли на 105,6%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга A.List.

Лидером по продажам среди производителей стали «Объединенные пензенские водочные заводы» — продажи соджу под маркой «Джантуган» увеличились на 495,1% год к году и достигли 241 тыс. дал.

Калужский ликероводочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» увеличил продажи бренда Stun на 46,4%, до 134 тыс. дал. Алкогольная сибирская группа (АСГ) — 125 тыс. дал марки Sibsa, что на 303,2% больше год к году.

По данным аналитической компании «Нильсен», интерес россиян к соджу растет быстрее, чем к другим видам алкоголя. За январь–август текущего года продажи напитка в натуральном выражении увеличились на 76,4%, при этом в денежном снизились на 2,7%. Для сравнения: вся категория слабоалкогольных напитков выросла на 1,7% в объеме и на 14,2% в денежном выражении.

Что это за напиток, откуда он появился и почему его сегодня заказывают не только в Сеуле, но и в Нью-Йорке или Москве — в материале «Газеты.Ru».

