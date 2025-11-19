В Госдуме рассказали, почему россияне стали меньше пить

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1998 года, 7,74 литра на человека, из-за решений по контролю за производством и оборотом спиртосодержащей продукции. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, этот опыт планируется распространить и на табачную продукцию.

«По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в октябре потребление алкоголя на душу населения в России снизилось до 7,74 литра в годовом исчислении. Это минимум с 1998 года. Это подтверждение того, что наши решения по контролю за производством и оборотом алкоголя были верными. Опыт партии «Единая Россия» в борьбе с алкоголем и табаком – это не отдельные кампании, а системный и последовательный курс на ужесточение государственного регулирования. Который мы, как правящая партия, реализуем через принятие федеральных законов. Цель этой политики — ограничение доступности и снижение потребления, особенно крепкого алкоголя», — отметил Алтухов.

Он добавил, что планируется масштабировать этот опыт на оборот табачной продукции: взять под строгий контроль всю торговлю, чтобы бороться с контрафактом и наполнять бюджет. Алтухов напомнил, что с 1 сентября 2026 года для продажи сигарет, вейпов и другой никотиновой продукции (как оптом, так и в розничных магазинах) будет требоваться специальное разрешение — лицензия. Сейчас лицензия нужна только для производства и ввоза/вывоза такой продукции, подчеркнул депутат. Законопроект распространяет лицензирование на всю цепочку: от импортера до магазина у вашего дома, предупредил парламентарий.

По словам Алтухова, сейчас нередки случаи продажи сигарет и вейпов без акцизов. Это незаконно, но их товар намного дешевле. Это нечестная конкуренция для законного бизнеса.

«Введение лицензий позволит вытеснить нелегалов и контролировать всю цепочку от производителя до прилавка. Нелегальная продукция не проходит проверку качества и может быть еще опаснее. Это поможет увеличить доходы бюджета за счет сборов за лицензии и легализации оборота. А конечная цель — снизить потребление табачной продукции, защитить здоровье граждан», — заключил Алтухов.

Он подчеркнул, что предложенные условия позволят ввести лицензирование постепенно, без шоков для бизнеса.

В России контроль за производством и продажей алкоголя устроен с помощью ряда мер. Все операции фиксируются в системе ЕГАИС — от момента, когда продукцию изготовили, до ее продажи покупателю. Работать с алкоголем могут только те компании, у которых есть лицензия, а каждая бутылка должна иметь акцизную марку, подтверждающую легальность и уплату налогов. За магазинами и производителями следят Роспотребнадзор, полиция и другие ведомства: они проверяют качество, документы и условия хранения. Дополнительно регионы вводят свои правила — например, запрет на ночную торговлю или ограничения возле школ. Кроме того, алкоголь запрещено продавать несовершеннолетним. За любые нарушения предусмотрены крупные штрафы, конфискация и даже уголовная ответственность.

