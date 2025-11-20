На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали за изготовление порно с детьми

Актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали за съемку порно с детьми
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержали двоих мужчин за изготовление порнографии с детьми, одним из них оказался актер. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, речь идет об артисте, который снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», его имя не разглашается. Известно, что мужчина является отцом одного из пострадавших.

По данным SHOT, актера зовут Владимир Колганов. Преступление он, как сообщается, совершал вместе со своим знакомым предпринимателем.

По данным СК РФ по региону, оба мужчины фотографировали ребенка, затем распространяли материалы в соцсетях. Один из мужчин разместил соответствующее изображение на своей странице в соцсетях.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

О задержании стало известно сегодня утром. Как установили полицейские, минимум с 2015 года группа людей делала фото непристойного характера с детьми. «Моделям» было от года до двух. Затем изображения попадали в социальные сети и даркнет.

Ранее мать два года разрешала партнеру насиловать их маленькую дочь.

