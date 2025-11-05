На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать два года разрешала партнеру насиловать их маленькую дочь

В Индии женщина и ее партнер насиловали ее 12-летнюю дочь
true
true
true
close
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мать и ее новый возлюбленный насиловали ее 12-летнюю дочь несколько лет. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 30-летняя женщина познакомилась с 33-летним мужчиной и переехала к нему от бывшего мужа вместе с дочерью. В период с 2019 по 2021 годы девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны этой женщины и ее возлюбленного.

При этом родительница иногда наблюдала за процессом. Мать также демонстрировала дочери материалы непристойного характера. Она также угрожала ребенку, чтобы он молчал о происходящем.

«Она сказала ребенку, что в его мозг вживлен чип с камеры видеонаблюдения, и они узнают, если ребенок расскажет кому-нибудь о пережитом», – говорится в публикации.

О произошедшем узнали родственники девочки и сообщили в полицию. В результате женщину и ее друга к 180 годам лишения свободы. Их также обязали выплатить пострадавшей штраф.

Ранее мужчина четыре года насиловал и растлевал падчерицу в Подмосковье и получил 12 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами