Мать два года разрешала партнеру насиловать их маленькую дочь

В Индии женщина и ее партнер насиловали ее 12-летнюю дочь

В Индии мать и ее новый возлюбленный насиловали ее 12-летнюю дочь несколько лет. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 30-летняя женщина познакомилась с 33-летним мужчиной и переехала к нему от бывшего мужа вместе с дочерью. В период с 2019 по 2021 годы девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны этой женщины и ее возлюбленного.

При этом родительница иногда наблюдала за процессом. Мать также демонстрировала дочери материалы непристойного характера. Она также угрожала ребенку, чтобы он молчал о происходящем.

«Она сказала ребенку, что в его мозг вживлен чип с камеры видеонаблюдения, и они узнают, если ребенок расскажет кому-нибудь о пережитом», – говорится в публикации.

О произошедшем узнали родственники девочки и сообщили в полицию. В результате женщину и ее друга к 180 годам лишения свободы. Их также обязали выплатить пострадавшей штраф.

