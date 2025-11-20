На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, могут ли шерстяные вещи вызвать аллергию

Иммунолог Логина: шерстяные вещи могут вызвать аллергию
true
true
true
close
Shutterstock

Шерстяные вещи, например, изделия из овечьей или верблюжьей шерсти, могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, аллергии могут быть подвержены те, у кого есть аллергия на домашних животных. Она может проявляться местными реакциями на коже, а также ингаляционными симптомами — заложенностью носа и чиханием.

«Аллергия связана не с тем, что человек соприкасается с шерстью или с какими-то другими факторами, а с тем, что при нарушении иммунитета повышенная чувствительность на аллергены... Сами по себе никакие виды шерсти, никакие пищевые продукты, никакая пыльца растений не обладают патогенными болезнетворными свойствами», — отметила Логина.

Врач добавила, что для точной диагностики лучше обратиться к аллергологу и пройти специальные тесты.

Врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что холодовая температурная крапивница в отличие от обморожения проявляется регулярно, а не после физического воздействия. По его словам, при возникновении аллергии на холод могут появляться покраснения, волдыри, отек и зуд. Иногда реакция может появляться и при плюсовых температурах, например, если взять бутылку из холодильника.

Ранее россиянам рассказали, чем могут быть опасны сиропы от кашля.

