Стало известно, могут ли шерстяные вещи вызвать аллергию

Шерстяные вещи, например, изделия из овечьей или верблюжьей шерсти, могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, аллергии могут быть подвержены те, у кого есть аллергия на домашних животных. Она может проявляться местными реакциями на коже, а также ингаляционными симптомами — заложенностью носа и чиханием.

«Аллергия связана не с тем, что человек соприкасается с шерстью или с какими-то другими факторами, а с тем, что при нарушении иммунитета повышенная чувствительность на аллергены... Сами по себе никакие виды шерсти, никакие пищевые продукты, никакая пыльца растений не обладают патогенными болезнетворными свойствами», — отметила Логина.

Врач добавила, что для точной диагностики лучше обратиться к аллергологу и пройти специальные тесты.

Врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что холодовая температурная крапивница в отличие от обморожения проявляется регулярно, а не после физического воздействия. По его словам, при возникновении аллергии на холод могут появляться покраснения, волдыри, отек и зуд. Иногда реакция может появляться и при плюсовых температурах, например, если взять бутылку из холодильника.

