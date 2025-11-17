Россиянам рассказали, чем могут быть опасны сиропы от кашля

Многие сиропы от кашля содержат спирт и химические добавки, вызывающие аллергию и раздражение желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Она также напомнила, что самолечение зачастую небезопасно.

«Важно понимать, что кашель — это не самостоятельная болезнь, а лишь симптом. Если подавлять его, не выяснив причины, можно упустить драгоценное время и «загнать» болезнь глубже. Например, при пневмонии подавление кашля может привести к застою мокроты и ухудшению состояния», — предупредила специалист.

Она добавила, что если принимать противокашлевое средство при влажном кашле, мокрота может застояться в бронхах и станет идеальной средой для размножения бактерий.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина до этого говорила, что далеко не в каждом случае кашель требует использования сиропов, которые могут только усугубить проблему. Применение, например, мокроторазжижающих препаратов у маленьких детей приводит к тому, что в бронхах увеличивается количество секрета, к тому же он становится жидким. В результате, образуется «болотце», которое ребенок, в силу своих физиологических особенностей, просто не может откашлять. И из-за этого ОРВИ может перейти в пневмонию.

