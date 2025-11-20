На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили работу запрета на вход детей в магазины табака в Саратовской области

Депутат Литневская объяснила работу запрета на вход детей в магазины табака
true
true
true
close
Shutterstock

В Саратовской области приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны. Будет установлен переходный период, за который магазины смогут подготовиться к новым правилам. Об этом kp.ru рассказала автор инициативы и депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

Депутат рассказала, что переходный период составит полгода. По ее словам, за это время предприниматели будут должны разместить все необходимые предупреждения и предусмотреть меры, предупреждающие о новом запрете.

Литневская добавила, что закон, касающийся исключительно специализированных табачных магазинов, уже прошел все этапы оценки. При этом в дальнейшем нормы могут измениться, однако сейчас они распространяются лишь на точки, торгующие только никотиновыми товарами.

«Никотиносодержащая продукция, согласитесь, не является жизненно важной и жизненно необходимой. Зачем с ребенком ходить за сигаретами, табаком, жидкостями, приспособлениями для кальяна?» — отметила депутат.

19 ноября стало известно, что власти Саратовской области запретили несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны. Штраф за такое нарушение будет составлять до 20 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами