Россиянам объяснили работу запрета на вход детей в магазины табака в Саратовской области

В Саратовской области приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны. Будет установлен переходный период, за который магазины смогут подготовиться к новым правилам. Об этом kp.ru рассказала автор инициативы и депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

Депутат рассказала, что переходный период составит полгода. По ее словам, за это время предприниматели будут должны разместить все необходимые предупреждения и предусмотреть меры, предупреждающие о новом запрете.

Литневская добавила, что закон, касающийся исключительно специализированных табачных магазинов, уже прошел все этапы оценки. При этом в дальнейшем нормы могут измениться, однако сейчас они распространяются лишь на точки, торгующие только никотиновыми товарами.

«Никотиносодержащая продукция, согласитесь, не является жизненно важной и жизненно необходимой. Зачем с ребенком ходить за сигаретами, табаком, жидкостями, приспособлениями для кальяна?» — отметила депутат.

19 ноября стало известно, что власти Саратовской области запретили несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны. Штраф за такое нарушение будет составлять до 20 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов.