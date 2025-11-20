В Перми женщина несколько раз подряд отдала деньги мошенникам

Жительница Перми пять раз подряд отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, пермячка по имени Наталья сперва поверила в проект «Реконструкция», фактически секту по познанию себя.
«Там обещали исцелить душу и тело, а по факту затащили в тг-чат сектантов, где штрафами выколачивали деньги. За курсы она отдала 147 тысяч (рублей)», — говорится в сообщении.
После женщина решила обратиться к юристам, которые также оказались мошенниками. Первые две «фирмы» уговаривали ее вернуть деньги через криптовалюту, третья «компания» передавала ей поддельные документы, фейковые иски и давила угрозами. В результате женщина потеряла еще 18 млн рублей.
Сейчас женщина обратилась к настоящим юристам, которые подали заявление в отдел экономической безопасности Москвы.
20 ноября зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что услуги спиритических сеансов с пропавшими участниками СВО можно назвать циничной спекуляцией.
Депутат подчеркнул, что такая деятельность является мошенничеством, в случае столкновения с ним он посоветовал обратиться в полицию. По его мнению, таких людей нужно наказывать «максимально жестко».
Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества «знакомый на СВО».