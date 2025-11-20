Литовские СМИ рассказали о реакции людей на открытие границы с Белоруссией

В Литве путешественники поблагодарили власти за открытие границы с Белоруссией. Об этом пишет литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на белоруса, перешедшего погранпункт.

«Слава богу, что открыли. <...> Теперь до Минска гораздо ближе. Спасибо», — заявил собеседник издания.

По данным журналистов, автомобилисты приветствуют уступки со стороны литовских властей, но при этом не спешат с оценкой того, кто ответственен за временное прекращение работы погранпереходов.

Сообщается, что накануне открытия границы на пункте Мядининкай в очереди стояли десятки автомобилей не только из Литвы и Белоруссии, но также из Киргизии, Польши и Армении.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на белорусской границе. Речь идет о погранпереходах Бенякони — Шальчининкай, а также о пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили, что решение властей страны закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.