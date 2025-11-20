Врач раскрыла, сколько длится синдром отмены после отказа от курения

Врач Афанасьева: синдром отмены при отказе от табака длится не более 21 дня

Тяга к курению табака формируется прежде всего из психологической зависимости. Она связана со стимуляцией никотиновых рецепторов в центральной нервной системе и выбросом дофамина (гормона радости). Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-пульмонолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

«То есть происходит подкрепление вредной привычки наградой — удовольствием. Кроме того, курение это ритуал, который может некоторых успокаивать, помогать сконцентрироваться. Для части курящих — это способ коммуникации и социализации», — отметила специалист.

Синдром отмены после отказа от табака, сопровождаемый раздражительностью, тревожностью, бессонницей и ухудшением настроения, у большинства людей длится не дольше 21 дня, добавила она.

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этот день звучат призывы бросить курить, врачи напоминают о катастрофических последствиях курения для здоровья человека и общества в целом. По всему миру проводятся акции и кампании, мотивирующие людей избавиться от вредной привычки.

