Названа причина падения лифта с детьми в многоэтажке Каспийска

Mash: в Каспийске лифт с двумя детьми упал из-за удара изнутри
Пассажирский лифт с двумя детьми упал в многоэтажке премиум-класса в Каспийске в Дагестане после удара изнутри. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав видео с места происшествия.

По информации канала, кабина с двумя детьми упала в результате повреждения внутренних деталей механизма лифта. После осмотра специалисты пришли к выводу, что конструкция могла выйти из строя из-за того, что по ней ударили или толкнули изнутри во время движения. По имеющейся информации, дети, находившиеся в лифте, не пострадали. Детали уже заменили, восстановив работу лифта.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования.

До этого в Москве лифт с 19-летней девушкой внутри внезапно упал. Девушка зашла в лифт и поднялась в нем до 12-го этажа, и в этот момент подъемник рухнул и пролетел девять этажей вниз. Лифт совершил резкую остановку на третьем этаже. По словам матери девушки, у нее случилась истерика на почве сильного стресса, но физических травм пассажирка подъемника не получила.

Ранее в Татарстане лифт с мужчиной и двумя детьми пролетел девять этажей.

