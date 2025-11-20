В одном из регионов Сибири приняли закон об эвтаназии бездомных животных

В Красноярском крае депутаты приняли закон об эвтаназии бродячих собак. Проект постановления появился на сайте регионального правительства.

Портал ТВК уточняет, что большинство депутатов высказались «за», один – воздержался, еще двое – не голосовало.

Так, с марта следующего года бездомных собак будут отлавливать, держать на карантине и обследовать. Агрессивных или больных животных будут усыплять. Остальных собак выпустят на улицу после стерилизации.

В начале октября этого года в Приморском крае бродячая собака укусила за лицо девятилетнего мальчика. Прокуратура сообщала о проверке по факту случившегося. Инцидент произошел 4 октября в поселке Новый Надеждинского района. Собака напала на ребенка на улице. Пострадавшему диагностировали укушенные раны в области лица. Информации о его состоянии не было. Правоохранители заявили, что устанавливают обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда здоровью школьника.

Ранее в Сочи соседский алабай чуть не разорвал двоих детей.