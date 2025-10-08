В Приморье бездомная собака вцепилась в лицо школьнику

В Приморье бродячая собака укусила за лицо девятилетнего мальчика

В Приморском крае бродячая собака укусила за лицо девятилетнего мальчика. По факту случившегося проводит проверку прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 октября в поселке Новый Надеждинского района. Собака напала на ребенка на улице. Пострадавшему диагностировали укушенные раны в области лица. Информация о его состоянии отсутствует.

Правоохранители заявили, что устанавливают обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда здоровью школьника.

«Прокуратура даст комплексную и принципиальную оценку работе администрации района по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных», — подчеркнули в надзорном органе.

Там отметили, что не оставят без внимания вопросы взыскания расходов на лечение мальчика, а также компенсации морального вреда.

