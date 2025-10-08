В Сочи соседский алабай чуть не разорвал двоих детей

В Сочи алабай напал на десятилетнего мальчика и 13-летнюю девочку и чуть не разорвал их. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал «Россия. Кубань».

Инцидент произошел, когда школьники проходили мимо одного из дворов. Соседская собака породы алабай выбежала на них через открытую калитку и атаковала детей.

В результате нападения мальчик получил рваные раны затылка и уха, а также другие телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Девочка была доставлена в больницу отцом с раной в области груди.

Предварительно, состояние пострадавших оценивается как нормальное, их жизням ничего не угрожает. Напавшего на детей алабая усыпили на месте. Отмечается, что собака была привита. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее агрессивная собака сбежала с участка томича и вцепилась в трехлетнего мальчика.