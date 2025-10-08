На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соседский алабай чуть не разорвал двоих детей в Сочи

В Сочи соседский алабай чуть не разорвал двоих детей
true
true
true
close
Shutterstock

В Сочи алабай напал на десятилетнего мальчика и 13-летнюю девочку и чуть не разорвал их. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал «Россия. Кубань».

Инцидент произошел, когда школьники проходили мимо одного из дворов. Соседская собака породы алабай выбежала на них через открытую калитку и атаковала детей.

В результате нападения мальчик получил рваные раны затылка и уха, а также другие телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Девочка была доставлена в больницу отцом с раной в области груди.

Предварительно, состояние пострадавших оценивается как нормальное, их жизням ничего не угрожает. Напавшего на детей алабая усыпили на месте. Отмечается, что собака была привита. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее агрессивная собака сбежала с участка томича и вцепилась в трехлетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами