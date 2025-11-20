На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что будет, если бросить курить до 35 лет

Врач Афанасьева: организм полностью восстановится при отказе от табака до 35 лет
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Если бросить курить до 35 лет, организм сможет восстановиться до уровня никогда не курившего человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-пульмонолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

«Через 20 минут после последней сигареты артериальное давление снизится до нормального, восстановится работа сердца, улучшится кровоснабжение ладоней и ступней. Через 8 часов — нормализуется содержание кислорода в крови, а спустя двое суток вы станете лучше чувствовать запахи и вкусы», — сказала Афанасьева.

Она добавила, что спустя полгода после отказа от табака значительно улучшаются спортивные результаты, а риск инфаркта миокарда и рака легких снижается вдвое.

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этот день звучат призывы бросить курить, врачи напоминают о катастрофических последствиях курения для здоровья человека и общества в целом. По всему миру проводятся акции и кампании, мотивирующие людей избавиться от вредной привычки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые раскрыли пять простых привычек, которые помогут прожить дольше.

