Ученые раскрыли пять простых привычек, которые помогут прожить дольше

Интерес к долголетию сегодня стал частью массовой культуры, породив целую индустрию, где каждому обещают «омоложение» с помощью добавок, гаджетов и модных методик. Но, как показывают исследования, продлить жизнь и замедлить старение можно гораздо проще — меняя поведение, а не покупая дорогие продукты. Об этом сообщает портал The Conversation.

У человека есть два возраста. Один — хронологический, который отражает количество прожитых лет. Второй — биологический, показывающий фактическое состояние организма: насколько хорошо работают клетки, как повреждена ДНК и как быстро изнашиваются системы. Именно биологический возраст сильнее всего связан с риском заболеваний и продолжительностью жизни. Сегодня его можно определить даже по слюнному эпигенетическому тесту, но главное — его можно изменить.

Исследования доказали, что регулярная физическая активность заметно «отматывает» биологический возраст назад. В одном эксперименте, где малоактивные люди начали заниматься три раза в неделю по часу, их биологический возраст стал на два года меньше. Смешанные силовые и аэробные нагрузки влияют на метилирование ДНК и замедляют выключение генов, отвечающих за ключевые функции организма.

Питание тоже играет огромную роль. Анализ почти 2700 женщин показал: переход на более здоровый рацион всего на 6–12 месяцев замедлял старение в среднем на 2,4 года. Рацион с обилием овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы и полезных жиров уменьшает воспаление, защищает ДНК и помогает клеткам эффективнее восстанавливаться.

Одним из самых сильных предикторов здорового старения ученые называют сон. Ночное восстановление обеспечивает репарацию ДНК, регулирует гормоны, снижает воспаление и «перезагружает» нервную систему. Люди, которые спят меньше пяти часов, гораздо чаще сталкиваются с диабетом, болезнями сердца, раком и деменцией. Отдельные исследования показывают, что ночные смены увеличивают биологический возраст примерно на год.

Курение, вейпы и алкоголь — самые мощные ускорители старения. Курение делает легкие «старше» на 4–5 лет. Алкоголь ускоряет старение даже в небольших дозах, постепенно повреждая ДНК и усиливая воспаление.

Важнейшим фактором ученые называют стресс. Хроническое напряжение нарушает гормональный баланс, ухудшает работу иммунитета и ускоряет клеточное старение. В одном исследовании люди, которые работали больше 40 часов в неделю, имели биологический возраст примерно на два года выше. Стресс действует как напрямую — повреждая клетки, — так и опосредованно, ухудшая сон, провоцируя вредные привычки и приводя к перееданию.

Ученые подчеркивают: даже небольшие изменения действительно меняют биологический возраст. И хотя генетика и обстоятельства накладывают свой отпечаток, в значительной степени темп старения все же остается в руках самого человека.

