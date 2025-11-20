«Радиостанция Судного дня» передала «бизнес-сообщение»

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир слово «коммерсант». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037», — звучало в эфире.

Коммерсант — человек, занимающийся частной торговлей, предприниматель. Также это название российской газеты и издательского дома.

17 ноября в эфире УВБ-76 передавались такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый». Уточняется, что последние три слова уже звучали в эфире 20 февраля 2022 года, перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

В последнее время УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие перед началом СВО в 2022 году. В частности, 13 ноября в эфире радиостанции прозвучало слово, которое транслировалось 19 февраля 2022 года — «ржавленье». Что именно оно означает, неизвестно.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.