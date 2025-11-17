«Радиостанция Судного дня» передала сообщение об одной из стран НАТО

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир шестое за день сообщение с названием одной из стран НАТО, граничащей с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью загадочной радиостанции.

По данным канала, в 14:40 по московскому времени в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало «НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167». Среди зашифрованного набора букв и цифр отчетливо выделяется название одной из стран НАТО, а именно Латвии. Отмечается, что ранее эта страна не упоминалась радиостанцией.

Кроме того, 17 ноября в эфире УВБ-76 передавались такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый». Уточняется, что последние три слова уже звучали в эфире 20 февраля 2022 года, перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

В последнее время УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие перед началом СВО в 2022 году. В частности, 13 ноября в эфире радиостанции прозвучало слово, которое транслировалось 19 февраля 2022 года — «ржавленье». Что именно оно означает, неизвестно.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

