Врач оценила тренд на лечение насморка с помощью вибратора

Отоларинголог Мерзабекян: вибратор лечит насморк с помощью всплеска гормонов
Shutterstock

При заложенности носа снизить симптомы можно с помощью необычного способа – стимуляции гормонального всплеска. Об этом в беседе с 360.ru рассказала отоларинголог Екатерина Мерзабекян.

Так врач прокомментировала новый тренд в соцсетях, в котором российские пользовательницы начали лечить насморк с помощью прикладывания к носу вибраторов. По словам авторов видео, это помогает снизить отек и убрать заложенность без применения спреев для носа. По мнению Мерзабекян, в теории положительный эффект от этого возможен, но исследованиями это не подтверждалось. Намного эффективнее использовать устройство по назначению – в борьбе с насморком это может дать неожиданный эффект, заявила она.

«При применении вибратора по прямому назначению, при возбуждении происходит выброс гормонов, которые могут сокращать сосуды», — пояснила специалист.

По словам Мерзабекян, во время применения таких устройств вырабатывается адреналин, который тоже может снизить симптомы заложенности носа. Однако важно учитывать, что эффект от таких «методов лечения» весьма краткосрочный, заключила врач.

До этого британский терапевт Элли Кэннон рассказала, что неочевидными причинами заложенности носа могут стать скрытая аллергия и кислотный рефлюкс — непроизвольное попадание содержимого желудка в пищевод. В некоторых случаях кислота может «подниматься» еще выше, достигая горла и носоглотки. Обычно это происходит после еды и вызывает избыточное выделение слизи.

Ранее врач объяснил, почему нельзя использовать капли для носа без острой необходимости.

