Врач рассказал, почему нельзя использовать капли для носа без острой необходимости

Врач Зайцев: капли для носа с гиалуроновой кислотой помогут смягчить слизистую
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сосудосуживающие капли с гиалуроновой кислотой будут меньше иссушать и травмировать слизистую оболочку. носа. Об этом «Газете.Ru» рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Использовать капли лучше не больше трех—пяти дней подряд.

«В основу всех сосудосуживающих капель входит адреналин, где лекарственным началом в абсолютном большинстве случаев выступает ксилометазолин, реже оксиметазолин. Панацеи никакой нет, то есть, по сути, это адреналиносодержащие капли, к которым добавляются некие присадки, например гиалуроновая кислота, которая будет смягчать слизистую, или противоаллергические, антисептические, противоотечные компоненты — все это миксуется. Чем капли дешевле, тем этих присадок и добавок меньше, или они вообще отсутствуют. Соответственно, если эти присадки отсутствуют в виде той же гиалуронки, то это сильнее будет иссушать и травмировать слизистую оболочку», — рассказал Зайцев.

Врач рекомендовал не использовать капли для носа без острой необходимости, а при остром дискомфорте обращаться к специалистам.

«Использовать капли лучше не больше трех—пяти дней подряд. Кратность приема — не 10 раз в день, a два—три раза в день. Ну и самое главное, если человек может без капель обходиться, нужно без них обходиться. Правильное действие пациента — это обратиться к лор-врачу, который назначит те лучшие медикаменты, которые будут максимально эффективны и, возможно, врач сможет увести в сторону от использования сосудосуживающих капель. Но это можно сделать в клинике после осмотра, после соответствующих дополнительных исследований. Когда-то это компьютерная томограмма околоносовых пазух, когда-то это рентгеновский снимок околоносовых пазух прямой проекции, когда-то это синуссканирование или ультразвуковое сканирование. Естественно, пока это не выполнить, то характер общения имеет некий приблизительный, ориентировочный характер. В медицине так не работают. Есть проблема — есть обследование, есть пути решения», — заключил Зайцев.

Ранее постоянный насморк назвали признаком проблем с гормонами.

