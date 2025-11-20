Штаб-квартиру российской энергокомпании в Москве эвакуируют из-за подозрительного предмета

В Москве здание штаб-квартиры «Интер РАО-Электрогенерация» на Большой Пироговской улице эвакуируют из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Здание штаб-квартиры «Интер РАО-Электрогенерация» эвакуируют из-за подозрительной пищащей коробки с надписью «посылка», — говорится в посте.

Как уточняется, ее обнаружили сотрудники компании и вызвали кинологов. Около 100 человек вывели из офисов. Позже выяснилось, что внутри оказался подарочный набор.

До этого в Первоуральске задержали мужчину, который заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу. По данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник также угрожал взорвать дом, однако никаких конкретных требований он выдвигать не стал. На всякий случай жильцов эвакуировали из здания.

После этого сотрудники правоохранительных органов взяли квартиру, в которой находился злоумышленник, штурмом. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что в ходе подготовки к штурму никто из проживающих не мог попасть домой. В ходе операции никто не пострадал. В данный момент мотивы злоумышленника выясняются.

Ранее в Орехово-Зуево 30 человек эвакуировали из загоревшегося вагона электрички.