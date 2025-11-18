ФСБ задержала жительниц Херсонской области, подозреваемых в передаче ВСУ данных о ВС РФ

ФСБ задержала двух жительниц Херсонской области по подозрению в шпионаже на ВСУ

ФСБ России задержала двух жительниц Херсонской области, которые подозреваются в передаче Киеву сведений о российских военных. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, женщины 1978 и 1981 годов рождения имеют гражданство России и Украины. Подозреваемые самостоятельно собирали информацию о местах дислокации войск РФ и маршрутах передвижения военной техники и передавали эти сведения сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных и выявление их возможных преступных связей.

До этого сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку поджога АЗС на Камчатке. По предварительной информации, мужчина действовал под влиянием мошенников. С ним связались неизвестные, представились сотрудниками силового ведомства и убедили его, что деньги с его счетов переведены на Украину.

Ранее в ФСБ рассказали подробности о подготовке Киевом покушения на госдеятеля РФ.