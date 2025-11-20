На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель ДНР пытался убить российского военного подарком

ФСБ задержала жителя ДНР за попытку убить военного британским пивом с ядом
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР) за попытку убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с боевым отравляющим веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи.

Экспертиза показала, что в бутылках содержалась смесь высокотоксичных веществ — колхицина и третбутилбициклофосфата (аналог нервно-паралитического вещества VX, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года. — «Газета.Ru»). В ФСБ подчеркнули, что употребление такого состава могло привести к смерти в течение 20 минут.

Новость дополняется.

