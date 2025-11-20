Житель ДНР пытался убить российского военного подарком

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР) за попытку убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с боевым отравляющим веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи.

Экспертиза показала, что в бутылках содержалась смесь высокотоксичных веществ — колхицина и третбутилбициклофосфата (аналог нервно-паралитического вещества VX, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года. — «Газета.Ru»). В ФСБ подчеркнули, что употребление такого состава могло привести к смерти в течение 20 минут.

