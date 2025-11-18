На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме прокомментировали попытку покушения на Шойгу

Депутат Швыткин: целью попытки покушения на Шойгу был удар по безопасности РФ
Алексей Никольский/РИА Новости

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что целью покушения на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу был не столько медийный ущерб, сколько удар по безопасности РФ. Об этом сообщает «Лента.ру».

Швыткин напомнил, что Шойгу занимал пост министра обороны РФ.

«Сейчас он — секретарь Совбеза. То есть занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан, укреплением обороноспособности страны и рядом других серьезных вопросов. Он — серьезный политический, военный и государственный деятель», — отметил депутат.

В случае успешной попытки покушения России был бы нанесен не только серьезный политический, но и военный урон, добавил Швыткин. По его словам, не все то, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле: он ведет переговоры с другими странами и отстаивает интересы РФ на политико-дипломатическом уровне.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник говорил, что террористы хотели оказать давление на Россию и посеять панику в обществе, готовя покушение на Шойгу.

По его словам, подобные действия являются характерными для террористов во всем мире. Он отметил, что «Украина давным-давно считается террористическим государством». При этом депутат считает, что украинским спецслужбам в проведении террористических операций помогают западные страны, которые предоставляют Киеву оружие и взрывчатку.

Ранее ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение за ликвидацию чиновника из РФ.

