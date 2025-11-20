На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье взорвалась котельная, часть здания обрушилась

В Приморье взорвалась котельная, здание частично обрушено — пострадал кочегар
true
true
true

В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв в частной котельной, в результате которого здание частично обрушилось, есть пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уссурийск — Михайловка + Приморский край».

По данным МЧС по региону, пострадавшим мужчиной 1992-го года рождения оказался кочегар, его экстренно госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Инцидент произошел 20 ноября в здании, которое находится в частной собственности. Установлено, что взрыв и последующее обрушение здания произошло в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту происшествия, по итогам которой надзорное ведомство даст правовую оценку соответствию объекта требованиям трудового законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности.

11 февраля в Пермском крае произошел разрыв котла в здании котельной, пострадали два человека. По данным ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел в поселке Вильва Добрянского округа. В здании котельной, расположенной на Школьной улице, из-за перегрева разорвало котел, пострадали как минимум два человека.

Ранее на улице Плеханова в Москве взорвался газовый котел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами