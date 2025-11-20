В Приморье взорвалась котельная, часть здания обрушилась

В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв в частной котельной, в результате которого здание частично обрушилось, есть пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уссурийск — Михайловка + Приморский край».

По данным МЧС по региону, пострадавшим мужчиной 1992-го года рождения оказался кочегар, его экстренно госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Инцидент произошел 20 ноября в здании, которое находится в частной собственности. Установлено, что взрыв и последующее обрушение здания произошло в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту происшествия, по итогам которой надзорное ведомство даст правовую оценку соответствию объекта требованиям трудового законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности.

11 февраля в Пермском крае произошел разрыв котла в здании котельной, пострадали два человека. По данным ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел в поселке Вильва Добрянского округа. В здании котельной, расположенной на Школьной улице, из-за перегрева разорвало котел, пострадали как минимум два человека.

Ранее на улице Плеханова в Москве взорвался газовый котел.